قطع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر بين النفي الحوثي والتأكيد الغربي

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بعد الإعلان عن خلل في نظام الكابلات المار بالبحر الأحمر أثّر على تدفق المعلومات، نفت وزارة الاتصالات اليمنية صحة ما يروج له الإعلام الغربي والصهيوني حول الواقعة.





هل قطع الحوثيون كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟



حقيقة شائعة قطع كابلات الإنترنت



وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها تنفي تضرر الكابلات البحرية في البحر الأحمر، وأنها حريصة على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر وعلى تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاحها وصيانتها.ونقلت "سبوتنك" عن عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد، تأكيده أنه لا يوجد أي استهداف من جانب اليمن لكابلات الإنترنت، وأن التصريحات الغربية ما هي إلا مجرد تحريض تسعى من خلاله تل أبيب وواشنطن ولندن لتأليب الرأي العالمي.وأكد أن شائعة قطع كابلات الإنترنت محاولة من الغرب وتل أبيب لصرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال المسنود بالدعم العسكري الأمريكي والغربي بحق سكان قطاع غزة.وكانت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" أعلنت الاثنين، عن خلل في بنيتها التحتية في البحر الأحمر، ما أثر على نظام الكابلات في إفريقيا، موجهة الاتهام إلى مليشيا الحوثيين.