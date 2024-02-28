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قطع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر بين النفي الحوثي والتأكيد الغربي

elaosboa45678
كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر
أ أ
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بعد الإعلان عن خلل في نظام الكابلات المار بالبحر الأحمر أثّر على تدفق المعلومات، نفت وزارة الاتصالات اليمنية صحة ما يروج له الإعلام الغربي والصهيوني حول الواقعة.اضافة اعلان

هل قطع الحوثيون كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها تنفي تضرر الكابلات البحرية في البحر الأحمر، وأنها حريصة على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر وعلى تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاحها وصيانتها.
ونقلت "سبوتنك" عن عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد، تأكيده أنه لا يوجد أي استهداف من جانب اليمن لكابلات الإنترنت، وأن التصريحات الغربية ما هي إلا مجرد تحريض تسعى من خلاله تل أبيب وواشنطن ولندن لتأليب الرأي العالمي.

حقيقة شائعة قطع كابلات الإنترنت

وأكد أن شائعة قطع كابلات الإنترنت محاولة من الغرب وتل أبيب لصرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال المسنود بالدعم العسكري الأمريكي والغربي بحق سكان قطاع غزة.
وكانت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" أعلنت الاثنين، عن خلل في بنيتها التحتية في البحر الأحمر، ما أثر على نظام الكابلات في إفريقيا، موجهة الاتهام إلى مليشيا الحوثيين.

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