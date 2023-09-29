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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو يوثق الكارثة.. حريق ضخم بمجمع تابع للدفاع الإيرانية

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حريق طهران
أ أ
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اندلع حريق ضخم في مجمع صبا الصناعي التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في طهران.
ويظهر الفيديو تصاعد ألسنة الدخان من المجمع بكثافة حتى غطى سماء الموقع، دون الكشف عن الخسائر الحقيقية من قبل وزارة الدفاع.اضافة اعلان

انفجار بمصفاة غاز  إيرانية:



 وقبل أيام وقع انفجار في مصفاة بندر عباس جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز، بحسب ما ذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في المصفاة، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.

ولم تعلن الجهات الرسمية تأكيدا للأمر بعد، ولم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين.


مصفاة بندر عباس:



وكانت مصفاة بندر عباس قد شهدت 10 يوليو الماضي، حريقًا ضخمًا، نتيجة اشتعال النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية، وسط مخاوف من انفجار الخزانات القريبة.

وأعلنت شركة آفتاب لتكرير النفط، المملوكة للدولة في إيران، أن النيران اشتعلت في ثلاث خزانات للمنتجات النفطية، بمنطقة صناعية داخل مدينة بندر عباس الساحلية، الواقعة جنوب البلاد.

30 تفجيرا في إيران:



أيضا أعلنت المخابرات الإيرانية أنها أحبطت 30 تفجيرا بشكل متزامن في طهران واعتقلت 28 شخصا.

وأكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنه تم إفشال المخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في 30 نقطة مزدحمة بالعاصمة.

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