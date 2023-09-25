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انفجار بأكبر مصافي النفط في إيران

ارشيفية
انفجار مصفاة في إيران
أ أ
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 وقع انفجار في مصفاة بندر عباس جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز، بحسب ما ذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية.

انفجار بمصفاة غاز إيرانية:اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في المصفاة، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.

ولم تعلن الجهات الرسمية تأكيدا للأمر بعد، ولم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين.

مصفاة بندر عباس:


وكانت مصفاة بندر عباس قد شهدت 10 يوليو الماضي، حريقًا ضخمًا، نتيجة اشتعال النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية، وسط مخاوف من انفجار الخزانات القريبة.

وأعلنت شركة آفتاب لتكرير النفط، المملوكة للدولة في إيران، أن النيران اشتعلت في ثلاث خزانات للمنتجات النفطية، بمنطقة صناعية داخل مدينة بندر عباس الساحلية، الواقعة جنوب البلاد.

30 تفجيرا في إيران:


وأمس أعلنت المخابرات الإيرانية أنها أحبطت 30 تفجيرا بشكل متزامن في طهران واعتقلت 28 شخصا.

وأكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنه تم إفشال المخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في 30 نقطة مزدحمة بالعاصمة.

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