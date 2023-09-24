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صحيفة تواصل الالكترونية

إحباط 30 تفجيرا واعتقال العشرات.. ماذا يحدث داخل إيران؟

الشرطة في إيران
الشرطة في إيران
أ أ
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في وتيرة واسعة وغير متوقعة، أعلنت المخابرات الإيرانية أنها أحبطت 30 تفجيرا بشكل متزامن في طهران واعتقلت 28 شخصا.

30 تفجيرا في إيران:اضافة اعلان

 
وأكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنه تم إفشال المخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في 30 نقطة مزدحمة بالعاصمة.

قصف مدينة إيرانية بالخطأ:


وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تعرض إحدى المدن الإيرانية للقصف عن طريق الخطأ.


وقصفت إيران إحدى مدنها بالخطأ، حيث انحرف الرأس الحربي للصاروخ عن الهدف نتيجة "عطل فني" وانفجر في جرجان.

وسقطت الذخائر الصغيرة الموجودة في رأس الصاروخ في كافة أنحاء المدينة.

جماعات مسلحة معارضة لطهران:


وقبل أيام أعلن وزير الدفاع العراقي، أن القوات العراقية انتشرت بكثافة على الحدود مع إيران.

وأوضح أنه تم حصر وجود المعارضة الإيرانية الكردية في 5 معسكرات داخل العراق، لدينا طرق دبلوماسية وسياسية لحل المشكلات مع إيران وتركيا.

وأكد بيان عراقي إيراني، أن الجانب العراقي نشر قوات الحدود الاتحادية بدلا من الجماعات المسلحة المعارضة لطهران، وأنه تم إخلاء المقرات الموجودة قرب الحدود مع إيران والتي كانت تشغلها جماعات مسلحة معارضة لطهران.

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