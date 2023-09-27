احتراق صالة أفراح داخلها ألف شخص بمدينة عربية (فيديو مروع)

أ أ

كشف مصدر أمني عن اندلاع حريق داخل "قاعة مناسبات" شرق الموصل بمحافظة نينوى العراقية.





حريق ضخم: اضافة اعلان



احتراق شاحنة:



وقال المصدر إن "حريقاً اندلع قبل قليل داخل قاعة أعراس وسط قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل"، وفقا لـ "السومرية نيوز".وأضاف المصدر أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً الى "تسجيل وفيات وإصابات داخل القاعة التي كانت تضم اكثر من ألف شخص".يأتي ذلك فيما تداولت أنباء عن وفاة 60 شخص حرقاً وتم استنفار سيارات الدفاع المدني والإسعاف لإنقاذ المصابين وانتشال المتوفين.في وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، انقلاب واحتراق شاحنة محملة بالنفط الأسود في منطقة "ام عنيج" الواقعة على طريق (ناصرية - بصرة).وأفادت المديرية العراقية أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق هائل ناتج عن انقلاب صهريج محمل بالنفط الأسود في منطقة جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مقتل سائق الشاحنة المحترقة.وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة السائق من أسفل الصهريج، وتم نقلها إلى دائرة الطب الشرعي دون أن يشير البيان إلى مزيد من التفاصيل حول الأضرار المادية التي خلفها الحادث في المنطقة.

فاجعــ.ـة تهز قضاء الحمدانية - بخديدا حريق كبير يلتهم قاعة الهيثم للاعراس ونقل المصابين الى مسشتفى الحمدانية وسط المطالبات بالتدخل العاجل لاسعاف الجرحى والمصابين pic.twitter.com/7bxeNFzX7C September 26, 2023



