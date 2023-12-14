الجيش الأردني يعلن عن إحباط عملية تهريب مخدرات كبيرة من سوريا ومقتل وإصابة مهربين

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أعلن الجيش الأردني اليوم الخميس، عن إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة وقتل أحد المهربين وإصابة اخرين في عملية نوعية قامت بها قوات حرس الحدود. اضافة اعلان





إحباط تهريب كميات كبيرة



تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة



وصرح مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني في بيان بأنه تم إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية ومقتل مهرب وإصابة آخرين، في عملية نوعية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية فجراليوم.وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية تعاملت مع مجموعات مسلّحة على طول الواجهة الحدودية مستغلة سوء الأحوال الجوية وتشكل الضباب وطبيعة الأرض الوعرة في هذه المناطق، للقيام بعمليات التهريب واجتياز الحدود بطرق غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وأشار المصدر إلى أن آليات رد الفعل السريع تعاملت مع هذه المجموعات، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم مما أدى إلى قتل أحد المهربين وإصابة عدد منهم ولاذ الباقي بالفرار إلى داخل العمق السوري.وبين المصدر أنه تم العثور على 446 ألف حبة كبتاجون و1439 كف حشيش وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.وشدد المصدر على أن القوات المسلحة ماضية في التعامل مع هذه المجموعات بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.