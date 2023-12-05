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الجيش الأردني يعلن عن إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة من سوريا وقتل 3 مهربين

مخدرات
مخدرات
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أعلنت المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الأردني اليوم (الثلاثاء) مقتل 3 مهربين وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.اضافة اعلان

تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

ونقلت وكالة الأنباء الأدرنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وتابع: تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مضيفاً: تم العثور على 233 ألف حبة كبتاغون، و528 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن البلاد وترويع مواطنيه.

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