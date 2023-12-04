الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هجوم على قاعدة تضم قوات أمريكية بدولة عربية

صواريخ نووية
قاعدة عين الأسد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكدت مصادر مطلعة، أن هجوما استهدف خلال الساعات الماضية، قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غربي العراق.

هجوم في سوريا

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قصفا صاروخيا، يرجح أنها من جانب المقاومة الإسلامية في العراق، استهدف قاعدة أميركية في منطقة خراب الجير بريف بلدة رميلان شمالي الحسكة”.اضافة اعلان

وحسب المرصد، يوجد في القاعدة مدرج لطائرات الشحن العسكرية الأميركية ومهبط للطائرات المروحية، وحولتها القوات الأميركية من مطار زراعي إلى قاعدة ومطار عسكري خاص بها، لافتا إلى أن هذه هي المرة الثامنة التي يتم فيها قصف القاعدة.

قاعدة أمريكية في سوريا

وتتعرض القواعد الأميركية في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة منذ إعلان الاحتلال الصهيوني الحرب على غزة.

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أميركية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور وست في محافظة الحسكة.

اقرأ أيضا

شركة نفط الكويت
1:00 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

بعد السيطرة على الحريق.. بيان عاجل من شركة نفط الكويت

مدارس الأونروا
12:00 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

الأونروا: تفشي بعض الأمراض المعدية داخل مراكز الإيواء في قطاع غزة

ارتفاع أسعار النفط
11:46 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

حريق في خط أنابيب للنفط بدولة خليجية وإصابة عدد من العمال

بركان
10:50 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

رماده غطى العديد من القرى.. ثوران بركان "ميرابي" بإندونيسيا (فيديو)

اقرأ أيضا

"تركي" يذهب لطبيب لخلع أسنانه الأمامية .. وبعد العملية اكتشف المفاجأة المذهلة

رقم صادم.. 14 ألف حكم بالطلاق في دولة عربية

"تليغراف": سفينة بريطانية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن

استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات الاحتلال على قطاع غزة

"الفاو" تطالب بالتحرك السريع للقضاء على الجراد الصحراوي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

زلزال
6:35 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

اليابان.. تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب الفلبين

جو بايدن
5:15 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

مسلمون يتعهدون بـ "التخلي عن بايدن" في انتخابات 2024 بسبب حرب غزة

19_2023-638145022282960200-296
2:50 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

رئيس وزراء فلسطين: غزة امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي

WhatsApp Image 2023-12-03 at 12.45.48 AM
1:50 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

إحباط محاولة انقلاب في دولة إفريقية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:01 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

الإثنين 20 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مساند
12:02 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. مساند تكشف إمكانية الدفع لوسيط خارج المملكة لاستقدام العمالة

الضمان الاجتماعي
11:00 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الموارد البشرية" بشأن تسجيل السجين في الضمان الاجتماعي

أهم 10
10:01 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بشرى بخصوص علاوة المعلم الممارس وتوضيح مهم من التأمينات

حساب المواطن
8:06 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. "دفعة شهر ديسمبر" السؤال الأكثر تداولا على حساب المواطن.. بماذا أجاب؟

هيئة السوق المالية
7:02 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

التقديم متاح الآن.. هيئة السوق المالية تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني