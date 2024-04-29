الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

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34.400 شهيد.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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قوات الاحتلال
أ أ
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اقتحم مستوطنون, اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي تواصل لليوم السابع على التوالي عرقلة وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان

200 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

 وأفادت دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، بالتزامن مع مواصلة الانتشار المكثف لقوات الاحتلال على بوابات الأقصى.


ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.488 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 206 على التوالي إلى 34.488 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77.643جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 34 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 68 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

الاحتلال اعتقل 8505 فلسطينيين في الضفة

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 8505 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.


 وأشارت الهيئة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينياً اليوم في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في جنين والقدس ورام الله وطولكرم ونابلس والخليل، تخللها الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن الأسرى داخل معتقلات الاحتلال يعيشون ظروفاً مأساوية في ظل سياسة الإهمال الطبي ومنع الزيارات.

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