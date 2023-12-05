خلال أيام.. الإطاحة بعشرات التجار وضبط آلاف الزجاجات من أم الخبائث بدولة خليجية

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 27 تاجر خمور، بحوزتهم 1113 زجاجة خمر محلية ومستوردة، في كافة محافظات البلاد.



وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال استمرار الانتشار الأمني على مختلف المناطق في البلاد، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. اضافة اعلان





إحباط دخول خمور بالكويت:



خمور في مولد كهربائي:



وقبل أيام تمكن مفتشون بجمارك ميناء الشويخ في الكويت من ضبط ما يقرب 2183 زجاجة من المسكرات.وبحسب ما ذكرته صحيفة"الجريدة"، فقد خبأت في مولد كهربائي كبير قادم من دولة خليجية عبر جمارك ميناء الشويخ.ونقلت عن نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية أسامة الشامي، أنه وصل إلى جمارك ميناء الشويخ مولد كهربائي كبير قادم من إحدى الدول الخليجية.وأوضح أن مفتشي جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا - مراقبة التفتيش والاستيداع راودتهم الشكوك في ذلك المولّد الكهربائي، وأحالوه إلى جهاز الكشف الإشعاعي الذي أوضح وجود اختلاف بالكثافات داخل المولد.وفي التفاصيل أيضا فقد تم فتحه بمساندة قوة الإطفاء العام، حيث عثر على عدد ما يقرب 2183 زجاجة مشروبات روحية مخبأة بداخله.وأشار إلى أنه تم ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الاختصاص، موجها الشكر إلى رجال الجمارك على الجهود الحثيثة في التصدي لكل عمليات التهريب للممنوعات مهما كان شكلها او نوعها.