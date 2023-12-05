الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خلال أيام.. الإطاحة بعشرات التجار وضبط آلاف الزجاجات من أم الخبائث بدولة خليجية

ا
مضبوطات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط  27 تاجر خمور، بحوزتهم 1113 زجاجة خمر محلية ومستوردة، في كافة محافظات البلاد.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال استمرار الانتشار الأمني على مختلف المناطق في البلاد، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.اضافة اعلان

إحباط دخول خمور بالكويت:


وقبل أيام تمكن مفتشون بجمارك ميناء الشويخ  في الكويت من ضبط ما يقرب 2183 زجاجة من المسكرات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة"الجريدة"، فقد خبأت في مولد كهربائي كبير قادم من دولة خليجية عبر جمارك ميناء الشويخ.

ونقلت عن نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية أسامة الشامي، أنه وصل إلى جمارك ميناء الشويخ مولد كهربائي كبير قادم من إحدى الدول الخليجية.

خمور في مولد كهربائي:


وأوضح أن مفتشي جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا - مراقبة التفتيش والاستيداع راودتهم الشكوك في ذلك المولّد الكهربائي، وأحالوه إلى جهاز الكشف الإشعاعي الذي أوضح وجود اختلاف بالكثافات داخل المولد.

 وفي التفاصيل أيضا فقد تم فتحه بمساندة قوة الإطفاء العام، حيث عثر على عدد ما يقرب 2183 زجاجة مشروبات روحية مخبأة بداخله.

وأشار إلى أنه تم ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الاختصاص، موجها الشكر إلى رجال الجمارك على الجهود الحثيثة في التصدي لكل عمليات التهريب للممنوعات مهما كان شكلها او نوعها.

اقرأ أيضا

البيت الأبيض
12:42 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

هل اقتربت روسيا من حسم المعركة في أوكرانيا؟.. تصريح مفاجيء من البيت الأبيض

الجزائر
10:46 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

كلاب مدربة وفرق إنقاذ.. ماذا حدث لـ 48 مفقودا بقمة جبلية وعرة في دولة عربية

WhatsApp Image 2023-12-04 at 8.07.03 PM
9:11 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

حبس رئيس دولة عربية سابق ومصادرة ممتلكاته

ا
8:08 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. حرق سيارة مسؤول وإطلاق نار أمام مدرسة ثانوية .. ماذا يحدث في الكويت؟

اقرأ أيضا

التحقيق في تسريب معلومات سرية للولايات المتحدة.. ماذا يحدث في إسبانيا؟

"الجامعة العربية" تؤكد رفضها التهجير القسري للفلسطينيين

تحطم طائرة عسكرية هندية ومصرع طاقمها

زلازل قوية.. مصرع 11 شخصًا إثر ثوران بركان غرب إندونيسيا

بعد السيطرة على الحريق.. بيان عاجل من شركة نفط الكويت

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 6:49 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

دخلت بحيلة ماكرة.. إحباط تهريب آلاف الزجاجات من "أم الخبائث" في دولة خليجية

العمالة الاجنبية 8:19 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

200 ألف عاملة فلبينية تقترب من العودة للكويت (تفاصيل)

مخدرات 9:00 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

الأكبر في تاريخها.. أطنان من الكوكايين في قبضة الأمن بدولة عربية

محكمة 7:54 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

حكم قضائي بحبس وزير سابق بدولة خليجية 7 سنوات

اقرأ أيضا

صواريخ نووية
12:16 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

هجوم على قاعدة تضم قوات أمريكية بدولة عربية

مدارس الأونروا
12:00 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

الأونروا: تفشي بعض الأمراض المعدية داخل مراكز الإيواء في قطاع غزة

ارتفاع أسعار النفط
11:46 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

حريق في خط أنابيب للنفط بدولة خليجية وإصابة عدد من العمال

بركان
10:50 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

رماده غطى العديد من القرى.. ثوران بركان "ميرابي" بإندونيسيا (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مساند
1:07 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. مساند تكشف إمكانية رفع طلب استقدام لمكتب العمل مباشرة؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
12:03 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح من التأمينات بشأن نقل وتسجيل العمال الأجانب

WhatsApp Image 2023-12-04 at 10.46.27 PM
11:51 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"عبارات مؤثرة في رثاء ابنته".. والد طالبة الجبيل يبكيها وصديقاتها أمام القبر

أهم 10
11:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطنة ارتكبت جريمة شنيعة وارتفاع أسعار السيارات

الدفاع المدني
10:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. منها مكة والمدينة.. الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

دوريات امنية - عسير - البيئة
9:48 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها