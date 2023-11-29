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ضبط شحنة مخدرات ضخمة في مرفأ بيروت كانت متجهة إلى هذه الدولة

مخدرات
مخدرات
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أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، ضبط 3 ملايين ونصف حبة كبتاغون معدة للتهريب من مرفأ بيروت إلى دولة إفريقية.

تهريب مخدرات إلى نيجيريااضافة اعلان
وكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر حسابه على منصة "إكس" أنه جرى ضبط كميات الكبتاغون تلك بأصابع من السيليكون، وانها كانت معدة للتهريب من مرفأ بيروت الى نيجيريا كوجهة أولى.

واشار إلى توقيف أحد المتورطين، سوري الجنسية، وأن التحقيقات مستمرة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي.
ومؤخرًا، نصحت وزارة الخارجية الأردنية مواطنيها، بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.

الأردن يكشف سبب عدم السفر إلى لبنان
 وأوضحت أن ذلك يأتي حرصًا من الوزارة على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان.

المملكة الأردنية تطالب مواطنيها في لبنان لهذا الأمر
وأكد حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة.

توتر على الحدود بين حزب الله وقوات الاحتلال
يأتي هذا في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف مع "حزب الله" وفصائل فلسطينية، حيث وصل عدد قتلى "حزب الله" إلى حوالي 50، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".

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