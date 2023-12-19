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اصطدام مروع لطائرة في خطوط الكهرباء بولاية أمريكية .. ومصرع قائدها

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طائرة أمريكية
أ أ
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اصطدمت طائرة صغيرة بخطوط الكهرباء في ولاية أوريغون الأمريكية ما أدى إلى مصرع الطيار واثنين من الركاب.

أسماء القتلى:اضافة اعلان


وبحسب قناة "abc" فإن السلطات كشفت أن القتيل هو الطيار محمد حسين الموسوي البالغ من العمر 35 عاما من مدينة إندبندنس والراكبين محمد بشير صفداري ، 38 عاما، وعلي جان فردوسي، 29 عاما من ولاية أوريغون.

وقالت الشرطة إن الطائرة كانت تحلق وسط ضباب كثيف من ماكمينفيل في ولاية أوريغون إلى مطار إندبندنس، حينما أدى الاصطدام بخطوط الكهرباء إلى نشوب حريق صغير وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التي تقع على بعد حوالي 19.3 كيلومترا جنوب غرب سالم.

مالك الطائرة:


وقالت الشرطة إن مالك الطائرة لم يكن على متنها، ولم يكن هناك ركاب آخرون، وقال مدير مطار إندبندنس: "قلبي يعتصره الألم وأشارك عائلات المتوفين. وكل إدارتنا تنعيكم خلال هذا الوقت".

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