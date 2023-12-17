طالبة مسلمة بمدرسة أمريكية تعترض على وجود علم الاحتلال داخل فصلها

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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مدرس في مدرسة إعدادية في ولاية جورجيا الأمريكية، بعد أن أكد شهود عيان أنه هدد بقطع رأس طالبة اعترضت على علم الكيان المحتل في فصلها الدراسي.
طالبة مسلمة في مدرسة أمريكية
ووفقا لبيان الشرطة، فقد تم احتجاز بنجامين ريس، وهو مدرس في مدرسة وارنر روبينز المتوسطة، في 8 ديسمبر بتهمة توجيه تهديدات إرهابية والقسوة على الأطفال، وفقا لسجلات سجن مقاطعة هيوستن، بينما أطلق سراحه بكفالة بعد يومين.
وأوضح وليام كيندال المدعي العام لمقاطعة هيوستن، إن ريس طلب محاميا عاما لكن لم يتم تعيين محام له.
وقالت الطالبة لمحقق الشرطة إنها ذهبت إلى فصل ريس في 7 ديسمبر بعد أن شاهدت العلم، وأخبرته أنها تراه مهينا لأن "الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين".
المعلم يهدد الطالبة بالقتل
وتابعت الطالبة: "قال ريس غاضبا إنه يهودي واتهمها بـ"معاداة السامية"، بينما قال الشهود إنهم سمعوا المدرس يوجه شتائم للطالبة ويهددها بقطع رأسها.
من جهتها، قالت جينيفر جونز المتحدثة باسم المنطقة التعليمية لمقاطعة هيوستن في بيان، إن ريس لم يعد إلى المدرسة الإعدادية منذ الواقعة.
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