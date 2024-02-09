الأمين العام للأمم المتحدة يتضامن مع أهل غزة ويدعم قرارات "العدل الدولية"

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وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة تضامن ودعم مع أهل قطاع غزة، وأعرب عن تأييده الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي.





رسالة تضامن والتزام من الأمين العام للأمم المتحدة لأهل غزة



الأمين العام للأمم المتحدة يدعم محكمة العدل الدولية



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام في نيويورك أمس الخميس قائلاً: "رسالتي لأهل غزة هي رسالة تضامن والتزام تامين، تضامن مع كل هؤلاء الذين يعانون، والتزام ببذل قصارى جهدنا لتعبئة منظومة الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة الممكنة، وفي الوقت نفسه مواصلة المناصرة العالمية النشطة للغاية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والتسوية".وعن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، قال: "أولا وقبل كل شيء، نحن ندعم محكمة العدل الدولية دعما كاملا، ونسعى إلى أن تكون المحكمة هي الكيان المناسب لإبداء رأيها بشأن هذه القضايا، ونؤيد بالكامل قرارات محكمة العدل الدولية، ونعرب بوضوح عن ضرورة تنفيذ جميع تلك القرارات، ولدي ثقة كاملة في أن المحكمة ستكون قادرة على التصرف إذا لم يتم تنفيذ تلك القرارات بشكل صحيح".