الأردن .. إحباط محاولة تهريب مخدرات ضخمة والكشف عن هوية المهربين

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كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات المستمرة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية منذ فجر اليوم الإثنين. اضافة اعلان





هويات ثمانية من المهربين





وأوضح المصدر هويات ثمانية من المهربين التسعة الذين تم القبض عليهم، كما بين المصدر مضبوطات الأسلحة والمخدرات.





وبين المصدر أن كميات المواد المخدرة بعد حصرها بلغت (4926000) حبة كبتاجون، و(12858) كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.



القوات المسلحة الأردنية





وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.





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