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بحيلة ماكرة.. ضبط 11 طنًا من الكوكايين أثناء تهريبها بهذه الدولة

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المضبوطات
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قالت الشرطة الإسبانية أمس الثلاثاء، إن السلطات صادرت 11 طنا من الكوكايين داخل حاويات الشحن، واعتقلت 20 شخصا في عمليتين مختلفتين ضد تهريب المخدرات.اضافة اعلان

ضبط 11 طنا من الكوكايين
وقال رئيس وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالشرطة الإسبانية، أنطونيو مارتينيز دوارتي، خلال مؤتمر صحفي في مدريد: "في أسبوع واحد، تمكنا من ضبط 11 طنا من الكوكايين".
وأضاف: "جاءت المخدرات المضبوطة من كولومبيا عبر الإكوادور وعثر عليها في حاويات وصلت إلى موانئ مدينة فيغو شمال غرب البلاد وفالنسيا شرقا".
وأوضح: "سمحت العملية الأولى للشرطة بمصادرة 7.5 طن من الكوكايين مخبأة في شرائح التونة المجمدة في مدينة فيغو، أما العملية الثانية، التي جرت في مدينة فالنسيا، فقد مكنت من ضبط 3.4 طن من الكوكايين مخبأة في قيعان زائفة للحاويات البحرية".
أسماك مجمدة
وقال إن "المنظمة الإجرامية كانت تستخدم شركة للمأكولات البحرية المجمدة كواجهة لجلب المخدرات إلى إسبانيا".

كما أكد أنه "تم اعتقال عشرين شخصا في هاتين العمليتين بين نهاية نوفمبر، وبداية ديسمبر".

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