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ضربة استباقية لتجار السموم.. إحباط تهريب شحنة كوكايين ضخمة بمدينة عربية

الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية
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أحبط الأمن المغربي، محاولة تهريب أكثر من 215 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين بميناء طنجة.

تفتيش الباخرة الروسية

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 وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي أن عملية تفتيش الباخرة الراسية بالميناء كانت قادمة من أحد موانئ أمريكا الجنوبية ومتوجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.

الكشف عن الشبكة الإجرامية


 وأضاف البيان أنه جاري الكشف عن الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة التهريب وتحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع مكتب الإنتربول بالرباط.

وقبل أيام، أعلنت المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الأردني مقتل 3 مهربين وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

ونقلت وكالة الأنباء الأدرنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وتابع: تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مضيفاً: تم العثور على 233 ألف حبة كبتاغون، و528 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن البلاد وترويع مواطنيه.

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