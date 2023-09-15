الآلاف في الأقصى ودول عربية يؤدون صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

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أدى آلاف الأشخاص في المسجد الأقصى المبارك والأزهر الشريف ومصر وفلسطين والأردن والبحرين، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا فيضانات ليبيا وزلزال المغرب. اضافة اعلان

أدى المصلون في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وسيول ليبيا.





المصلون في الجامع الازهر





صلاة الغائب في مساجد غزة





موظفو بعثة الأمم المتحدة في ليبيا





تعميم على مساجد الأردن





الدعاء بالشفاء للمصابين





زلزال المغرب



إعصار ليبيا



وفي مصر، أدى المصلون بالجامع الأزهر صلاة الغائب ترحماً على أرواح ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.وتضرع المصلون إلى الله بالدعاء أن يرحم أشقاءهم ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، وأن يقي العالم شرور تلك الكوارث، وأمَّ المصلين نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.وفي غزة، أدى آلاف المصلين بمساجد القطاع صلاة الغائب على أرواح ضحايا الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي.ودعا خطباء المساجد والمصلون في القطاع، لضحايا الفيضانات بالرحمة وللجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، حسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.وفي ليبيا، أدى موظفو بعثة الأمم المتحدة لدى طرابلس، يتقدمهم الممثل الخاص للأمين العام رئيس البعثة الأممية في البلاد عبد الله باتيلي، صلاة الغائب على أرواح ضحايا إعصار "دانيال".وقالت البعثة في بيان على منصة "إكس": "أمام هول المصاب في شرق ليبيا وتحديداً في مدينة درنة، يشاطر موظفو الأمم المتحدة الشعب الليبي هذه اللحظات العصيبة".أما في الأردن، فأفادت وسائل إعلام محلية بأن مساجد بالمملكة أقامت بعد صلاة الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، بناءً على تعميم سابق من وزارة الأوقاف.وفي البحرين، توجه خطباء المساجد خلال خطب الجمعة بالدعاء بالرحمة والمغفرة لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وأن يمن الله بشفائه على الجرحى والمصابين، وأن يجنب البلاد وسائر بلاد المسلمين الشرور والمحن.يشار الى انه في يوم 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت.ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، فقد أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و5674 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.وفي 10 سبتمبر اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين.