السبت، 01 ربيع الأول 1445 ، 16 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

الآلاف في الأقصى ودول عربية يؤدون صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

صلاة الغائب
الآلاف في الأقصى يؤدون صلاة الغائب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أدى آلاف الأشخاص في المسجد الأقصى المبارك والأزهر الشريف ومصر وفلسطين والأردن والبحرين، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا فيضانات ليبيا وزلزال المغرب.اضافة اعلان
أدى المصلون في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وسيول ليبيا.


المصلون في الجامع الازهر

وفي مصر، أدى المصلون بالجامع الأزهر صلاة الغائب ترحماً على أرواح ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.
وتضرع المصلون إلى الله بالدعاء أن يرحم أشقاءهم ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، وأن يقي العالم شرور تلك الكوارث، وأمَّ المصلين نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.


صلاة الغائب في مساجد غزة

وفي غزة، أدى آلاف المصلين بمساجد القطاع صلاة الغائب على أرواح ضحايا الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي.
ودعا خطباء المساجد والمصلون في القطاع، لضحايا الفيضانات بالرحمة وللجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، حسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.


موظفو بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

وفي ليبيا، أدى موظفو بعثة الأمم المتحدة لدى طرابلس، يتقدمهم الممثل الخاص للأمين العام رئيس البعثة الأممية في البلاد عبد الله باتيلي، صلاة الغائب على أرواح ضحايا إعصار "دانيال".
وقالت البعثة في بيان على منصة "إكس": "أمام هول المصاب في شرق ليبيا وتحديداً في مدينة درنة، يشاطر موظفو الأمم المتحدة الشعب الليبي هذه اللحظات العصيبة".


تعميم على مساجد الأردن

أما في الأردن، فأفادت وسائل إعلام محلية بأن مساجد بالمملكة أقامت بعد صلاة الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، بناءً على تعميم سابق من وزارة الأوقاف.


الدعاء بالشفاء للمصابين

وفي البحرين، توجه خطباء المساجد خلال خطب الجمعة بالدعاء بالرحمة والمغفرة لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وأن يمن الله بشفائه على الجرحى والمصابين، وأن يجنب البلاد وسائر بلاد المسلمين الشرور والمحن.


زلزال المغرب

يشار الى انه في يوم 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت.
ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، فقد أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و5674 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

إعصار ليبيا

وفي 10 سبتمبر اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين.

اقرأ أيضا

زلزال
12:24 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

بقوة 3.8 ريختر.. المغرب يتعرض لهزة ارتدادية جديدة

سيول ليبيا
11:44 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

بعد تسمم العشرات.. "مكافحة الأمراض" يطالب بإخلاء مناطق منكوبة في ليبيا

53532_large
9:37 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

أمريكا تشيد بدور المملكة وجهودها في إحياء مفاوضات السلام باليمن

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة
7:42 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

جرحى برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة

اقرأ أيضا

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)

"الدولية للهجرة": نزوح أكثر من 38 ألفًا بسبب فيضانات ليبيا

69 % من الخرطوم.. 5 ملايين سوداني غادروا منازلهم منذ إبريل

فاجعة درنة.. 11300 قتيل و20 ألف مفقود (تقرير)

خبير يكشف توقعات بكارثة 10 أضعاف إعصار ليبيا بدولة عربية (تفاصيل صادمة)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

زلزتال المغرب 9 6:15 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

أشدها "هايتي" 2010.. أقوى الزلازل المدمرة التي هزت العالم في آخر 25 سنة

زلزال المغرب 14 4:33 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

جيولوجي مغربي يتوقع هزات ارتدادية قادمة أقل من 5 درجات

فيضانات ليبيا 2:11 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بعد زلزال المغرب.. كارثة جديدة تضرب ليبيا وهذا ما حدث

فيديو 1:49 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

عاجل.. هزات أرضية تضرب دولة عربية جديدة والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو)

اقرأ أيضا

إشارة مرور
1:03 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

إحصائية صادمة بدولة خليجية.. 1000 شخص يكسرون الإشارة الحمراء يوميا

حميدتي
12:03 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

حميدتي يثير الجدل في تسجيل صوتي جديد.. وهذا مطلبه

نهر دجلة
10:05 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

نهر دجلة أشرف على الجفاف.. وفي انتظار الضربة القاضية من "مياه الصرف"

طائرة
9:40 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

إطلاق صاروخ روسي على طائرة بريطانية.. وهذا ما حدث

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

أهم 10.. انتهاء حظر العمل في الشمس و5 أسباب للتعليم عن بعد ومشاهدات الاقتراب من الموت

ن
11:09 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تنهى أسعار النفط العام الحالي عند سعر 100 دولار؟ هذا التقرير يجيب

F6Fr-gjXMAAzTDu
10:43 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لـ 7 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

حساب المواطن
10:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لأصحاب العقارات.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

العالم في أسبوع - صغيرة
8:06 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

درنة قبل العاصفة وبعدها
6:59 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)