أشدها "هايتي" 2010.. أقوى الزلازل المدمرة التي هزت العالم في آخر 25 سنة

أ أ

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، أمس الأحد، أن "عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2122 شخصًا، وعدد الجرحى 2421 شخصًا". اضافة اعلان

وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز (1351) جنوب مراكش، حيث تم تحديد بؤرة الزلزال.

ويمتد الإقليم في معظمه على جبال الأطلس الكبير، محتضنًا العديد من القرى النائية في الغالب، وسط تضاريس وعرة، ومعظم بيوته تقليدية لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.





أكثر الزلازل تدميرًا خلال ربع قرن



ورغم الخسائر الفادحة، فإن زلزال المغرب لم يكن الأعنف خلال السنوات الماضية.وفيما يلي قائمة ببعض الزلازل الأكثر دموية خلال الـ 25 سنة الماضية:8 سبتمبر 2023: زلزال بقوة 6.8 درجات بمقياس ريختر، يهز عدة مناطق بالمغرب، ويقتل أكثر من ألفي شخص، وإصابة وتشريد الآلاف. وحتى الآن لم تتضح الحصيلة النهائية للضحايا.6 فبراير 2023: زالزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، يهز مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال سوريا، وقد أدى إلى مقتل أكثر من 21,600 شخص، وفقًا لوكالة "أسوشييتد برس".في 25 إبريل من عام 2015، قُتل أكثر من 8800 شخص في نيبال، بسبب زلزال بقوة 7.8 درجات.11 مارس 2011: تسبب زلزال بقوة 9.0 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، في حدوث تسونامي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 18,400 شخص.12 يناير 2010: ضرب هايتي زلزال عنيف بقوة 7.0 درجات، وقد قدرت السلطات المختصة عدد القتلى بنحو 316 ألف نسمة، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.12 مايو 2008: ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات شرق مقاطعة سيتشوان في الصين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 87,500 شخص.27 مايو 2006: لقي أكثر من 5700 شخص حتفهم عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جزيرة جاوة في إندونيسيا.8 أكتوبر 2005: هز زلزال بقوة 7.6 درجات منطقة كشمير في باكستان، مما أدى إلى وفاة أكثر من 80 ألف شخص.26 ديسمبر 2004: وقع زلزال بقوة 9.1 درجة قبالة سواحل سومطرة بإندونيسيا، متسببًا بتسونامي هائل أوقع أكثر من 230 ألف قتيل في سواحل 12 بلدًا، من بينهم 170 ألفًا في إندونيسيا، وانطلقت الأمواج العاتية بسرعة 700 كلم في الساعة ووصل ارتفاعها إلى 30 مترًا.26 ديسمبر 2003: ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة الجزء الجنوبي الشرقي من إيران، مما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص.26 يناير 2001: زلزال بقوة 7.6 درجة يهز ولاية غوغارات الهندية، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.17 أغسطس 1999: زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب إزميت التركية، ويتسبب في مقتل حوالي 18 ألف شخص.