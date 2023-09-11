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بعد زلزال المغرب.. كارثة جديدة تضرب ليبيا وهذا ما حدث

فيضانات ليبيا
فيضانات ليبيا
أ أ
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وثقت مقاطع فيديو متداول، فيضانات قوية تجتاح ليبيا بعد أيام قليلة من زلزال عنيف ضرب المغرب وتسبب في وفاة آلاف القتلى والجرحى.

فيضانات في ليبيااضافة اعلان


وأظهرت المقاطع تجمعات من المياه تغرق أحياء في ليبيا وتجرف السيارات، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أكد التلفزيون المغربي، أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي هز المملكة مساء يوم الجمعة إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا.

وأشار إلى أن هذه الأعداد مؤقتة، حيث تم إحصاؤها حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، فيما يعني أنها مرشحة للزيادة.

هزات أرضية في المغرب


وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غربي مراكش على الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب خلال الـ40 ساعة الماضية.

من جهتها، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا (43.5 ميل) جنوب مراكش.



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