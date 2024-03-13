الأربعاء، 03 رمضان 1445 ، 13 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

غزة الآن.. استشهاد ١٢ فلسطينيًا وإصابة العشرات

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن ١٢ فلسطينيًا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح جراء قصف استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.
اضافة اعلان

شهداء وجرحى جراء القصف المستمر

 وأفادت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، أن الطواقم الطبية انتشلت ستة شهداء وجرحى جراء قصف استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط القطاع.
كما انتشلت الطواقم الطبية ستة شهداء من داخل مدينة حمد السكنية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهدوا برصاص قناصة الاحتلال الذين يتمركزون داخل مدينة حمد السكنية، ويطلقون النيران على الفلسطينيين بشكل مستمر.

استشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية

كما استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال اليوم، في الضفة الغربية.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال داخل مستشفى جنين الحكومي.
 كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة شارع النفق بمدينة بيت لحم، ترافق مع ذلك تنفيذ الاحتلال لعمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.

طائرات الاحتلال تنفذ عشرات الغارات على غزة

كما شنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متعددة في قطاع غزة، ومناطق في خان يونس ورفح.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن غارات الاحتلال أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

اقرأ أيضا

استمرار القصف.. استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة العشرات في غزة

تحطم طائرة شحن عسكرية روسية على متنها 15 شخصًا

وجه باريس الخفي.. الجرذان تغزو الفنادق والشوارع تزامنا مع "بق الفراش"

الأطفال يتساقطون.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 31.112 شهيدًا

تقترب من 5 ريختر.. هزة أرضية تضرب دولة عربية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قصف غزة 4:00 م الأحد، 25 فبراير 2024

غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر لـ 29.692

النازحون في غزة 11:42 م الجمعة، 23 فبراير 2024

استشهاد العشرات من الفلسطينيين في قصف على غزة

images 7:31 م الجمعة، 23 فبراير 2024

استشهاد 13 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة

تشييع شهداء غزة 3:18 م الجمعة، 23 فبراير 2024

غزة اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لنحو 30 ألف شهيد