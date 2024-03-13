غزة الآن.. استشهاد ١٢ فلسطينيًا وإصابة العشرات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن ١٢ فلسطينيًا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح جراء قصف استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.





شهداء وجرحى جراء القصف المستمر



استشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية



طائرات الاحتلال تنفذ عشرات الغارات على غزة



وأفادت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، أن الطواقم الطبية انتشلت ستة شهداء وجرحى جراء قصف استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط القطاع.كما انتشلت الطواقم الطبية ستة شهداء من داخل مدينة حمد السكنية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهدوا برصاص قناصة الاحتلال الذين يتمركزون داخل مدينة حمد السكنية، ويطلقون النيران على الفلسطينيين بشكل مستمر.كما استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال اليوم، في الضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال داخل مستشفى جنين الحكومي.كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة شارع النفق بمدينة بيت لحم، ترافق مع ذلك تنفيذ الاحتلال لعمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.كما شنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متعددة في قطاع غزة، ومناطق في خان يونس ورفح.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن غارات الاحتلال أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.