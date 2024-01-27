اشتعال النيران.. صاروخ حوثي يستهدف ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن

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ذكرت وسائل إلعام دولية، أنه تم استهداف ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن بصاروخ حوثي ما أدى إلى اشتعال النيران في محتواياتها.





صاروخ حوثي يستهدف ناقلة نفط بريطانية اضافة اعلان



استمرار العمليات الحوثية ضد سفن الاحتلال



ونقلت " بلومبرج"، عن مصادر أن النيران اشتعلت في ناقلة نفط بعد هجوم حوثي قرب سواحل اليمن.فيما أعلن الحوثيون "احتراق" سفينة نفط بريطانية قرب سواحل اليمن إثر استهدافها بعدد من الصواريخوأكدت جماعة الحوثي أنه تم تنفيذ عملية استهداف لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن بعدد من الصواريخ.وقال المتحدث باسم "الحوثيين" أن الصواريخ أصابت السفينة بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها.وأكد استمرار العمليات في البحرين الأحمرِ والعربي ضد سفن الاحتلال الصهيوني أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصرِ في قطاع غزة.يأتي هذا بعد إعلان مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني عن تعرض إحدى السفن للهجوم قبالة السواح اليمنية.من ناحيتها، أعلنت السلطات البريطانية أنها تجري تحقيقا في ما حدث، داعية السفن في المنطقة لإبداء حذر وإبلاغ المركز بأي أنشطة مشبوهة.