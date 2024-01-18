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للمرة الرابعة.. قصف أمريكي ضد مليشيا الحوثيين بعد استهداف سفينة بخليج عدن

الضربات الجوية على اليمن
السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر
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قال مسؤول أمريكي لشبكة CBS الأمريكية إن الولايات المتحدة شنت جولة رابعة من الضربات على مليشيا الحوثي، فجر اليوم الخميس، في أقل من أسبوع، وسط استمرار استهدافها للسفن المارة في البحر الأحمر.اضافة اعلان

القصف الأمريكي استهدف 5 محافظات لمليشيا الحوثيين

وذكرت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي أن قصفاً أمريكياً بريطانياً استهدف عدداً من المحافظات اليمنية، بينها الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.
وشنت الولايات المتحدة أول جولتين من الضربات بين 11 و12 يناير، واستهدفت مواقع للحوثيين بينها منشأة رادار ومواقع صواريخ.
ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" أن الجيش الأمريكي أطلق موجة من الهجمات الصاروخية من سفن وغواصات ضد مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

مليشيا الحوثيين تتبنى الهجوم على جينكو بيكاردي

وكانت مليشيا "الحوثي" قد أعلنت في بيان الأربعاء، استهداف سفينة "جينكو بيكاردي" في خليج عدن بالصواريخ، لافتةً إلى أن الاستهداف جاء في إطار دعم قطاع غزة.
كما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق الأربعاء، إنها تلقت بلاغاً عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن اليمنية، وإن قائد السفينة أبلغ عن السيطرة على حريق اندلع على متنها جراء الهجوم.
لكن الهيئة قالت إن السفينة وطاقمها بأمان، وواصلت رحلتها إلى وجهتها، ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
من جهتها، قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن "ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال أصابتها طائرة مسيرة على بعد 66 ميلاً جنوب شرقي عدن، بينما كانت متجهة شرقاً على طول خليج عدن".
ولفتت "أمبري" في بيان إلى أن "ممر السفينة (الدرج) لحق به الضرر، وفي وقت كتابة هذا التقرير كان يعتبر غير صالح للاستخدام".
وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي، التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضرت هجمات مليشيا الحوثيين بشدة بالشحن الدولي، وأوقفت عشرات شركات الشحن عبور سفنها مؤقتاً في البحر الأحمر، ما دفعها نحو قطع رحلة أطول وأكثر كلفة حول إفريقيا.
وعلى إثر ذلك وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع مليشيا الحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدراتهم على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية

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