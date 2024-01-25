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بالأسماء.. عقوبات أمريكية وبريطانية على 4 قيادات حوثية

الحوثيين
أرشيفية
أ أ
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أظهر بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات لمكافحة الإرهاب تستهدف 4 قيادات حوثية في اليمن.اضافة اعلان

هجمات على السفن في البحر الأحمر:

وقالت إن هؤلاء القيادات، دعموا "الهجمات الأخيرة على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز طاقم مدني كرهائن".
والقيادات المستهدفة هي: ما يسمى بوزير دفاع الحوثيين محمد ناصر العطيفي، وما يسمى بقائد القوات البحرية الحوثية محمد فضل عبد النبي، بالإضافة إلى محمد علي القادري المعروف بقائد قوات الدفاع الساحلي، ومحمد أحمد الطالبي الذي يقود تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار والمكونات اللازمة لتصنيع الأسلحة.

بريطانيا تفرض عقوبات أيضًا:


وبالتزامن قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إنها أضافت 4 تصنيفات جديدة بموجب نظام عقوباتها على اليمن.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنها أدرجت أسماء 4 من قادة الحوثيين في القائمة السوداء المنشورة بموقع وزارة الخارجية البريطانية.

وشملت العقوبات منع دخول العاطفي ونائبه الطالبي إلى المملكة المتحدة، وتجميد حساباتهما في البلاد إن وجدت.

كما طالت العقوبات القادري وعبد النبي، اللذين يقودان ما يسمى بـ"القوات البحرية" التابعة للحوثيين، كما تنص الوثيقة البريطانية على حظر إرسال الأسلحة إلى قادة الحوثيين والأشخاص المرتبطين بهم.

وقالت السلطات البريطانية في النص التوضيحي المرفق بالقرار، إن الخاضعين للعقوبات مسؤولون عن أعمال "تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، وتحديدا عن هجمات "المتمردين" على السفن التجارية في البحر الأحمر.

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