استنفار وبحث عن القاتل الهارب.. صدمة في أوروبا بعد هجوم بروكسل

أ أ
قدم رئيس الوزراء البلجيكي تعازيه الحارة لرئيس الوزراء السويدي
على إثر الهجوم المروع الذي وقع أمس على مواطنين سويديين في بروكسل.
وأعرب دي كرو عن تضامنه مع عائلات الضحايا وأصدقائهم، مشددًاً على أن مكافحة الإرهاب عمل مشترك.
بيان رسمي من الحكومة البلجيكيةوأكد حسب "العربية"، أنه اجتمع مع وزيري العدل
والداخلية في المركز الوطني لإدارة الأزمات، وتابع تطورات الأوضاع، طالبًا من أبناء
بروكسل أن يكونوا متيقّظين.
غضب أوروبي
فيما ندّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالهجوم "الدنيء"، مشدّدة على وحدة الصف في مواجهة الإرهاب.
كما دانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاعتداء الذي ارتكب "في قلب أوروبا"، منددة بكل أشكال العنف والتعصب والإرهاب.