استنفار وبحث عن القاتل الهارب.. صدمة في أوروبا بعد هجوم بروكسل

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قدم رئيس الوزراء البلجيكي تعازيه الحارة لرئيس الوزراء السويدي على إثر الهجوم المروع الذي وقع أمس على مواطنين سويديين في بروكسل. اضافة اعلان

وأعرب دي كرو عن تضامنه مع عائلات الضحايا وأصدقائهم، مشددًاً على أن مكافحة الإرهاب عمل مشترك.





بيان رسمي من الحكومة البلجيكية



مقتل سويديان في حادث إرهابي



فتح تحقيق موسع



كواليس ما حدث في بروكسل



وأكد حسب "العربية"، أنه اجتمع مع وزيري العدل والداخلية في المركز الوطني لإدارة الأزمات، وتابع تطورات الأوضاع، طالبًا من أبناء بروكسل أن يكونوا متيقّظين.غضب أوروبيفيما ندّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالهجوم "الدنيء"، مشدّدة على وحدة الصف في مواجهة الإرهاب.كما دانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاعتداء الذي ارتكب "في قلب أوروبا"، منددة بكل أشكال العنف والتعصب والإرهاب.يأتي هذا بعد ساعات من مقُتل سويديين، مساء أمس، في العاصمة البلجيكية بروكسل برصاص مسلّح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية.وكشفت النيابة العامة الفيدرالية المكلّفة بملفات الإرهاب في تصريح لوكالة فرانس برس، أنها فتحت تحقيق في الهجوم.وأوضحت أنه حصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 بكرة القدم.