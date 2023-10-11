ماسك يوجه رسالة قاسية للاتحاد الأوروبي.. ما الأمر؟

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في رسالة شديدة اللهجة، رفض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك طلب الاتحاد الأوروبي بحذف المحتوى الداعم للمقاومة الفلسطينية.





كل شيء مفتوح المصدر اضافة اعلان



وقال إيلون ماسك، إن سياسة منصة إكس هي أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف وهو النهج الذي أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمه.وبالأمس، حذر تييري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي الملياردير الأميركي إيلون ماسك من المعلومات المنتشرة على منصة "إكس" التي يمتلكها في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة "حماس" على دولة الاحتلال.وقال بريتون لماسك في رسالة اطلعت عليها رويترز: "لذلك أدعوك إلى التأكد بشكل عاجل من فاعلية أنظمتك، وتقديم تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة إلى فريقي".وذكّر بريتون ماسك بأنه بحاجة إلى "إجراءات متناسبة وفعالة لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها الأمن العام والخطاب المدني الناجم عن ما يتم تداوله"، حسب قوله.