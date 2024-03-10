الصلاة بالأقصى في شهر رمضان تتسبب في مشادة وتلاسن حاد بين "نتنياهو" و"بن غفير"

أ أ

شهد اجتماع المجلس الأمني المصغر لحكومة الاحتلال ، مشادة حادة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من ناحية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقائد الشرطة يعقوب شبتاي من ناحية أخرى.





مشادة كلامية حادة



وذكرت هيئة البث التابعة لدولة الاحتلال، أن الاجتماع كان قد عقد في وقت متأخر من ليل الخميس الماضي.وأضافت الهيئة أن التلاسن الحاد كان بسبب كلام بن غفير عندما قال لنتنياهو: "أنت تطلب مني أن أفعل شيئا مخالفا لموقفي".وتابع بن غفير: "ليس لدينا إجابة حقيقية عن الاكتظاظ عند البوابات، هناك خطر أمني وخطر على السلامة في نفس الوقت"، في إشارة إلى الاكتظاظ الذي يمكن أن يحدث خلال توجه المسلمين للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.وردا على كلام بن غفير، صرخ نتنياهو في وجه قائد الشرطة قائلا: "لكنك قلت إن ذلك ممكن، لقد أجرينا مناقشة في بداية الأسبوع، وقلت إنك قادر على ذلك، وقد تم اتخاذ القرارات بالفعل".ورد قائد الشرطة: "غير صحيح، قلنا إن هناك مشكلة اكتظاظ عند البوابات ومشكلة أمن، ولهذا السبب تحدثنا عن تحديد أعمار من يمكنهم الدخول".