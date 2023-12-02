استشهاد 79 فلسطينيا في قصف عنيف للكيان المحتل على غزة

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استشهد 79 فلسطينياً اليوم، في سلسة عمليات القصف المستمر من الكيان المحتل على قطاع غزة لليوم 57 على التوالي.

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قصف عنيف:



تدمير 60% من القطاع



الحرب على غزة



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 50 فلسطينياً استشهدوا في قصف عنيف استهدف منازل وبنايات سكنية في جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة.كما استشهد 29 فلسطينياً في قصف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تتعرض المناطق الشرقية فيها لقصف كثيف، وعمليات توغل في المناطق الشرقية للمدينة.في وقت سابق، وثّقت وزارة الأشغال الفلسطينية في حصيلة أولية لها تدمير قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، لليوم 57 على التوالي، نحو 300 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة لعشرات آلاف الوحدات السكنية بشكل جزئي.وأشارت وزارة الأشغال الفلسطينية، أن نحو 60% من المنازل والمنشآت والمدارس والجامعات والمرافق الاقتصادية الفلسطينية في قطاع غزة دمرتها طائرات ومدفعية الاحتلال، وهذا أدى لفقدان نحو مليون ونصف فلسطيني منازلهم، وباتوا بدون مأوى، مما عمق الأزمة الإنسانية في القطاع.وأمس الجمعة، منعت قوات الاحتلال ، إدخال المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري.وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن الاحتلال أبلغها والمنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري كافة، بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى القطاع بدءاً من الجمعة وحتى إشعار آخر، وأنه يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن.