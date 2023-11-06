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استشهاد 163 فلسطينيًّا في القصف المستمر على قطاع غزة

قصف غزة
شهداء غزة
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استشهد 163 فلسطينيًّا، وأصيب العشرات بجروح، خلال الساعات الماضية، جراء القصف المستمر على قطاع غزة لليوم الـ31 على التوالي.اضافة اعلان

استشهاد 163 فلسطينيًّا

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 103 استشهدوا في غارات عنيفة استهدفت منازل ومستشفيات في مدينة غزة، واستشهد 45 آخرين في قصف عنيف استهدف منازل وبنايات سكنية في مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة وسط القطاع.
 كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على منزل في حي تل السلطان غرب مدينة رفح مما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال والنساء.

وجود عدة شهداء وجرحى على طريق صلاح الدين

 وبينت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال المتوغلة جنوب مدينة غزة بالدبابات تواصل لليوم الرابع على التوالي قطع الطريق الواصل بين مدينة غزة وجنوب القطاع، وتمنع سفر الجرحى، مؤكدة وجود عدة شهداء وجرحى على طريق صلاح الدين استهدفهم القصف أثناء نزوحهم إلى جنوب قطاع غزة، ويمنع سيارات الإسعاف من الاقتراب منهم.

تنديد فلسطيني بقصف طائرات الاحتلال مستشفيات غزة

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية قصف طائرات الاحتلال اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

غارات جوية مستشفى الطب النفسي

 وأفادت الصحة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات جوية مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة وكذلك مستشفى العيون أكبر مستشفيات القطاع للعيون وألحقت بهما دماراً واسعاً ، لافتةً النظر إلى أن القصف طال كذلك للمرة الثانية مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الأورام السرطانية.

 وأكدت أن عملية القصف هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وتسببت في استشهاد مرضى داخل تلك المستشفيات.
 في سياق متصل أعلن المستشفى الإندونيسي أكبر مستشفيات شمال قطاع غزة عن توقفه عن العمل بعد نفاذ الوقود المشغل للمولد الكهربائي، محذرًا من خطورة الوضع الصحي المنهار داخل المستشفى مع تواصل القصف في محيطه.

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