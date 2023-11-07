استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات جديدة استهدفت قطاع غزة

أ أ
استشهد
وأصيب العشرات من الفلسطينيين، اليوم، في سلسلة غارات عنيفة، استهدفت مناطق متفرقة
في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في مدينة رفح، باستشهاد 30 فلسطينياً، في غاراتاستهدفت منازل جنوب قطاع غزة.
كما استشهد 22 فلسطينيًا، في سلسلة غارات استهدفت مدينة خان يونس.
استشهاد
فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأفادت
"الصحة الفلسطينية"، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني في بلدة
بيت فجار مما أدى لاستشهاده على الفور، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة
الغربية الذين استشهدوا اليوم، إلى خمسة بعد استشهاد أربعة شبان في مدينة طولكرم، أثر
استهداف قوات الاحتلال لمركبة فلسطينية.
وفي قطاع غزة تواصل القصف المستمر على القطاع لليوم 31 على التوالي، مستهدفاً المزيد من المنازل والمنشآت الفلسطينية.