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استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات جديدة استهدفت قطاع غزة

قصف غزة
شهداء غزة
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استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، اليوم، في سلسلة غارات عنيفة، استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية في مدينة رفح، باستشهاد 30 فلسطينياً، في غاراتاستهدفت منازل جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان
 كما استشهد 22 فلسطينيًا، في سلسلة غارات استهدفت مدينة خان يونس.

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

وأفادت "الصحة الفلسطينية"، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني في بلدة بيت فجار مما أدى لاستشهاده على الفور، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين استشهدوا اليوم، إلى خمسة بعد استشهاد أربعة شبان في مدينة طولكرم، أثر استهداف قوات الاحتلال لمركبة فلسطينية.
 وفي قطاع غزة تواصل القصف المستمر على القطاع لليوم 31 على التوالي، مستهدفاً المزيد من المنازل والمنشآت الفلسطينية.

1025 مجزرة بحق عائلات فلسطينية

 ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتكاب قوات الاحتلال خلال العدوان على القطاع 1025 مجزرة بحق عائلات فلسطينية، مما أدى لاستشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

الأونروا: نزوح 1.5 مليون شخص غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، نزوح ما يقرب من 1.5 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر, ويعيش ما يقرب من نصفهم 717 ألف في 149 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات غزة.

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