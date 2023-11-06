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دولة أوروبية تدين تهديد وزير صهيوني بشأن استخدام النووي في غزة

غزة - فلسطين
غزة
أ أ
أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن ألمانيا تدين تصريح وزير شؤون القدس والتراث الصهيوني عميحاي إلياهو حول احتمال استخدام الأسلحة النووية في قطاع غزة وتعتبرها غير مقبولة.اضافة اعلان

تصريحات غير مقبولة



وقالت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "بالطبع ندين تهديدات... الوزير، إن مثل هذه التصريحات غير مقبولة".

وفي وقت سابق، أدانت جامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية وغير العربية كلمات الوزير الإسرائيلي أيضا. وطالبت فنزويلا بعقد اجتماع للأمم المتحدة بشأن بيانه.

تصريحات مثيرة للقلق



ووصف وزير التراث الصهيوني عميحاي إلياهو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".
جاء ذلك في تصريح الوزير الصهيوني المتطرف، إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتامار بن غفير، لإذاعة "كول باراما" التابعة لدولة الاحتلال.

من جانبه، سارع رئيس الوزراء في الكيان المحتل، بنيامين نتنياهو إلى التنصل من تصريح إلياهو بشأن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة، وقال في بيان له: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع".

جرائم حرب وإبادة

وكان عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية اتهمت الكيان الصهيوني، بارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أمس السبت، ارتفاع عدد الضحايا نتيجة القصف الصهيوني المتواصل منذ 7 أكتوبر إلى 9572 قتيلا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

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