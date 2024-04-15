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تحذير روسي من اندلاع حرب كبرى في المنطقة.. ماذا يحدث؟

جيش روسيا
ارشيفية
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حذر السفير الروسي لدى دولة الاحتلال أناتولي فيكتوروف من حرب كبرى في الشرق الأوسط، إن رد الاحتلال على الهجوم الإيراني بمبدأ "العين بالعين".اضافة اعلان

حرب إقليمية كبرى:

وقال فيكتوروف، في تصريحات لقناة "روسيا 24": "إذا تطور الوضع الآن يمكن أن ينجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية كبيرة".
وكانت إيران قد شنت، السبت الماضي، هجوما واسع النطاق على دولة الاحتلال باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.

الخارجية تعبر عن قلقها:

 وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.
وتدعو كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
 وأكدت الوزارة على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.

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