استشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة على يد الاحتلال في غزة

أ أ

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من عشرة آلاف امرأة (استشهدت) في غزة، إضافة إلى تعرض الناجيات من القصف والعمليات البرية لقوات الاحتلال إلى التشرد، ومواجهة خطر المجاعة.



19 ألف طفل يتيم:



انتشال 15 شهيدًا من تحت الأنقاض بمدينة خان يونس



وقدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 19 ألف طفل يتيم جراء مقتل 6 آلاف أم في غزة، كما لا تستطيع أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في غزة الحصول على الغذاء أو المياه الصالحة للشرب بعد ستة أشهر من الحرب، مع تزايد الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية.ودعت هيئة الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والوصول الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية .شهداء ومصابون جُدد:واستشهد العديد من الفلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف استهدف قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف جوي استهدف منزلهم في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.كما استشهد العديد من الفلسطينيين في عمليات قصف مكثفة استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقد تسبب القصف في تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية في المخيم.وفي ذات السياق، وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من ٤٦ فلسطينيًا، خلال الساعات الـ ٤٨ الماضية في العدوان المستمر على مخيم النصيرات.أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من مدينة خان يونس منذ الانسحاب من المدينة قبل نحو أسبوعين إلى نحو 130 شهيدًا، لافتة النظر بوجود العشرات من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك لايزال نحو ثمانية آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، لم تستطع الطواقم الطبية انتشالهم لعدم توفر إمكانيات ومعدات لإزالة الركام وانتشالهم.