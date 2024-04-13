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وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من مليون نازح في غزة أصيبوا بالأمراض المعدية

خيام النازحين في غزة
أرشيفية
أ أ
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وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، إصابة أكثر من مليون نازح بالأمراض المعدية نتيجة حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء التي باتت تضم أكثر من 70 في المئة من سكان قطاع غزة الذين نزحوا عن منازلهم بعد تدميرها من الاحتلال ، خلال العدوان المستمر على القطاع لليوم 190 على التوالي.اضافة اعلان

شهداء ومصابين غزة:

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى توثيق استشهاد وفقدان 40686 فلسطينياً، بينهم 14560 طفلاً و 9582 امرأة، 485 من الكوادر الطبية، و140 صحفياً.
وأكدت وزارة الصحة أن 11 ألف جريح من جرحى العدوان تصنف حالتهم بالخطيرة، وهم بحاجة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، إضافة إلى أكثر من 350 ألف مريض مصاب بالأمراض المزمنة.

مواد غذائية وإيوائية:

وفي وقت سابق، وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 46، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وتحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وإيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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