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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الأغوار

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
الاحتلال
أ أ
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استشهد فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في الأغوار بالضفة الغربية.

عدد الشهداء

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص على شاب فلسطيني قرب الأغوار، مما أدى إلى استشهاده على الفور، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ٢٣٨ شهيدًا.
بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، اقتحم مستوطنون بقيادة الحاخام المتطرف "يهودا جليك"، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك
وقاد المتطرف عشرات المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية.

اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى
وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.
وحسب وكالة "وفا"، فإن "منظمات الهيكل" المزعوم، تواصل حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية
كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، تسعة فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة، لعدة مناطق في الضفة الغربية.
 وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، من مخيم الأمعري، قضاء رام الله، كما اعتقلت أربعة آخرين، خلال اقتحام بلدات في القدس والخليل والبيرة.

مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين
 وفي مدينة جنين، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق نار، ومداهمة منازل عدة، أسفرت عن اعتقال شابين.

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