الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

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اعتقلت
قوات الاحتلال اليوم الاثنين، تسعة فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة، لعدة مناطق، في الضفة
الغربية، تخللها تفتيش منازل عدة.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين شقيقة أسير، وأسرى محررو، وأب ونجله، مبيّنًا أن الاعتقالات تركزت في نابلس وطوباس والخليل.
إصابة مسنةٌ فلسطينيةٌ برصاص الاحتلال وفي سياق متصل، أصيبت مسنةٌ فلسطينيةٌ، اليوم، برصاص
قوات الاحتلال، في بلدة طمون، بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
مستوطنون
يقتحمون "الأقصى"وحسب
وكالة "وفا"، فقد اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من
شرطة الاحتلال، حيث قام عشرات المستوطنين باقتحام الأقصى على شكل مجموعات متتالية،
ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.
ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.