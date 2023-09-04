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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى
أ أ
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اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، تسعة فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة، لعدة مناطق، في الضفة الغربية، تخللها تفتيش منازل عدة.

 وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين شقيقة أسير، وأسرى محررو، وأب ونجله، مبيّنًا أن الاعتقالات تركزت في نابلس وطوباس والخليل.

إصابة مسنةٌ فلسطينيةٌ برصاص الاحتلال

 وفي سياق متصل، أصيبت مسنةٌ فلسطينيةٌ، اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في بلدة طمون، بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

وحسب وكالة "وفا"، فقد اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، حيث قام عشرات المستوطنين باقتحام الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى

وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

الاحتلال يستولي على كتب مدرسية في القدس

فيما استولت شرطة الاحتلال على عدد من الكتب المدرسية من المنهاج الفلسطيني من حقائب طلبة أثناء توجههم إلى المدرسة الشرعية، وروضة "رياض الأقصى" الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

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