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صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات وتحذيرات من كارثة إنسانية (تقرير)

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غزة الآن
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استشهد فلسطيني ،اليوم، متأثراً بجروحه التي أصيب بها بنيران الاحتلال، في مدينة الخليل مع إصابة العشرات جنوب الضفة الغربية.اضافة اعلان
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شاباً فلسطينياً استشهد في بلدة بيت أمر قضاء الخليل كما استشهد صحفيان صباح اليوم، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى ١٩ شهيدًا مع إصابة المئات.
 وفي قطاع غزة، يتواصل القصف العنيف على قطاع غزة، حيث استهدفت غارة جوية إسرائيلية معبر رفح البري، مما أدى لتدمير صالة المسافرين، واستشهاد فلسطينيين، وتوقف سفر الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

تحذير من كارثة إنسانية في الأراضي المحتلة

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم إلى وقف التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة أنه بدون ضبط النفس فإننا نتجه نحو كارثة إنسانية،.
 وأكدت  أن أعمال العنف الجارية بلغت مستوى غير مسبوق، ومن المحتمل أن تتصاعد بشكل خطير ما يسبب المزيد من المعاناة لجميع الأطراف.
 كما دعت أن يعامل المحتجزون معاملة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن دون أن يصابوا بأذى، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية التي يعتمد الناس عليها في معيشتهم، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه.

اليونيسيف تدعو للسماح بدخول المنظمات الإنسانية

من ناحيتها أعلنت منظمة اليونيسيف عن مقتل مئات الأطفال الفلسطينيين وإصابة عدد أكبر خلال الساعات الـ 72 الماضية، وأن أعمال العنف المرتبطة بالنزاع لازالت تسبب خسائر فادحة في حياة الأطفال وأسرهم، مؤكدة أن لا شيء يبرر قتل الأطفال أو تشويههم أو اختطافهم، وأن أي تأخير في إنهاء الصراع سيؤدي إلى عواقب أكثر تدميرًا على الأطفال.
ونوهت لأن قتل الأطفال واختطافهم انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقانون الدولي، داعيًا جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري والآمن عن جميع الرهائن.

معاناة مليون طفل في غزة والضفة الغربية

 وأضافت أن مئات الآلاف من الأطفال في غزة تأثروا جراء تصعيد الأعمال العدائية، وقبل بدء هذا الصراع يوم السبت كان هناك 1,1 مليون طفل في غزة والضفة الغربية بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وهو ما يمثل نصف عدد الأطفال.
 وأعربت عن القلق تجاه قطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن قطاع غزة، لأنه سيضيف طبقة أخرى من المعاناة إلى الكارثة الحالية التي تواجهها العائلات، وأن حرمان الأطفال من الغذاء والماء والخدمات الأساسية يعرض حياتهم للخطر، كما تفعل الهجمات على المناطق المدنية المأهولة بالسكان والبنية التحتية والمرافق الطبية وشبكات المياه والصرف الصحي.

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