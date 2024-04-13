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شاهد.. لحظة استيلاء الحرس الثوري الإيراني على سفينة تابعة للاحتلال في مضيق هرمز

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الاستيلاء على السفينة
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، الاستيلاء على سفينة مرتبطة بدولة الاحتلال في مضيق هرمز.

عملية إنزال عسكري على السفينة:اضافة اعلان

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحرس الثوري أوقف السفينة "MCS ARIES" عبر تنفيذ عملية إنزال عسكري بالقرب من المضيق، مشيرة إلى أن السفينة كانت ترفع علم البرتغال وتديرها شركة "ZODIAC" المملوكة لرجل الأعمال الصهيوني إيال عوفير.
وأكدت أنه يتم حاليا نقل السفينة إلى المياه الإيرانية.

مكان الاستيلاء على السفينة:

وفي وقت سابق، أفادت وكالتا "يو كاي أم تي أو" و"أمبري" البريطانيتان للأمن البحري، بأنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل "سلطات إقليمية" على بعد 50 ميلا بحريا قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.
ولفتت "أمبري" إلى أنها اطلعت على "لقطات ثابتة لثلاثة أفراد على الأقل ينزلون من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة شحن"، لافتة إلى أن هذا الاسلوب "استُخدم سابقا من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

تصاعد التوتر في المنطقة :

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسبا لهجوم إيراني محتمل ردا على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، وأدت إلى مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.


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