دول عربية تغلق أجواءها وترصد مسيرات إيرانية في سمائها

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بعد أن أعلنت الأردن إغلاق مجالها الجوي في وجه المسيرات الإيرانية، قررت العراق اتخاذ نفس الخطوة.



العراق تغلق مجالها الجوي:

الأردن تغلق أجواءها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة:

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت إغلاق أجواء البلاد، وتوقف حركة الملاحة الجوية، لتصبح ثاني دولة عربية تغلق الأجواء بسبب التوترات في المنطقة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير النقل رزاق السعداوي أنه تم إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية.أيضا أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن السبت، أن المملكة قررت إغلاق أجوائها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء موقتا.وأوضحت هيئة تنظيم الطيران المدني في البلاد أن ذلك جاء في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة.الطائرات الإيرانية المسيرة:ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية أن عددا من الطائرات المسيرة شوهدت تحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية.فيما أكد البيت الأبيض أن إيران بدأت هجوما جويا على دولة الاحتلال، بينما قال جيش دولة الاحتلال أن دولته تعمل مع الولايات المتحدة بهدف اعتراض المسيرات الإيرانية.أيضا نشرت دولة الاحتلال اليوم السبت أن وابلا من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وإن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء.