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عشرات الكلاب الضالة تغزو مطارا دوليا بعاصمة عربية وتلاحق الطائرات

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كلاب ضالة
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في واقعة نادرة وثقها مقطع فيديو والذي أظهر عشرات الكلاب الضالة التي تلاحق أي هدف متحرك في مطار العاصمة العراقية بغداد.

كلاب ضالة بمطار بغداد:اضافة اعلان

وبحسب ما نشرته صحيفة"السومرية" العراقية، فقد انتشرت عشرات الكلاب السائبة في ساحة ومدرج مطار بغداد الدولي.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول قيام الكلاب بملاحقة أي شيء متحرك داخل المطار وملاحقته.
كما أظهر الفيديو ملاحقة الكلاب لعجلة خلال انتقالها من إحدى الطائرات باتجاه صالة المطار.
وأصبح مقطع الفيديو محل انتقاد وسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون ظاهرة إضافية تضاف إلى المشاهدات السلبية في مطار بغداد وقطاع الطيران في البلاد.

5 خطوات لتجنب الكلاب الضالة:

1-تجنب الركوض: أول رد فعل يصدر عن أي شخص في مثل هذه المواقف هو الركض.
2- حافظ على مسافة بينك وبين الكلاب الضالة، خاصة إذا بدت خائفة أو عدوانية.
3- لا تنظر في عين الكلب: لأنه يمكن اعتباره تهديدًا. بدلًا من ذلك، حافظ على هدوئك وحاول الحفاظ على وضعية جسد مستقيمة.
4- استخدم حجارة أو عصًا: إذا واجهك كلب بنباح عالٍ لا تحاول الهرب، فإذا كان لديك شيء قريب منك مثل أو عصا أو حجارة، فاستخدمها كحاجز وقائي بينك وبين الكلب.
5- التبليغ عن الكلاب الضالة: إذا رأيت مثل هذا الكلب الضال في منطقتك، فأبلغ عن ذلك إلى مراقبة الحيوانات المحلية أو أقرب منظمة رعاية للحيوانات.

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