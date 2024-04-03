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فاجعة بدولة عربية.. شاحنة تدهس 20 طالبا بعد نهاية دوامهم

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الحادث
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أنه تم القبض على سائق شاحنة براد، قام بدهس 20 تلميذاً بينهم 6 وفيات في محافظة البصرة.

دهس 20 طالبا في البصرة:اضافة اعلان

ووفق الاعترافات الأولية فإن السائق فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة.
وكان مقطع فيديو، قد وثق لحظة دهس 20 طالبا قرب مدرسة في البصرة، مما أدى إلى مقتل 6 تلاميذ وإصابة 14 آخرين.
ونقلت صحيفة "السومرية" العراقية عن والد عدد من الضحايا قوله :"أنه لا يوجد أي جسر لعبور الطلاب ولا يوجد مرور"، مضيفاً "نحن من نلجأ لعبور الطلاب الى المدرسة".

الحوادث المرورية في العراق:

وكشفت الصحيفة أن الحوادث المرورية وفواجع الموت من خلالها، تعتبر حالة يومية تشهدها مختلف المحافظات العراقية ولاسيما على الطرق الخارجية لأسباب عديدة، أهمها:
1-سوء الطرق.
2- عدم الاعتناء بضوابط التأثيث المروري وتحديد الأماكن المخصصة للوقوف والعبور.
ونوهت أن مديرية المرور العامة تحمل السائقين المسؤولية الأكبر وتقول إن 80% من الحوادث يكون السائق هو المسؤول عنها، والطرق 6% فقط.
وكشفت أيضا أن معدل الوفيات بالحوادث في العراق، يظهر أن معدل الوفيات بالحوادث ارتفع 55% خلال 10 سنوات فقط.

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