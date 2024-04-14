ثالث دولة عربية تعلن غلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات

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لبنان يغلق مجاله الجوي:

العراق تغلق مجالها الجوي:

الطائرات الإيرانية المسيرة:

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية إغلاق الأجواء اللبنانية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية نظرا للتطورات الحاصلة في المنطقة.وتداولت وسائل إعلام لبنانية بيانا صادرا عن الوزارة جاء فيه:"حرصا على سلامة وأمن الأجواء اللبنانية تعلن وزارة الأشغال العامة والنقل إغلاق الأجواء اللبنانية وذلك بشكل مؤقت واحترازي اعتبارا من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد 14 أبريل حتى الساعة السابعة من صباح هذا اليوم".وأوضحت أن الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قد أغلقت تماما خلال هذه المدة المشار إليها على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بحسب التطورات".وكانت السلطات العراقية قد أعلنت إغلاق أجواء البلاد، وتوقف حركة الملاحة الجوية، لتصبح ثاني دولة عربية تغلق الأجواء بسبب التوترات في المنطقة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير النقل رزاق السعداوي أنه تم إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية.الأردن تغلق أجواءها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة:أيضا أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن السبت، أن المملكة قررت إغلاق أجوائها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء موقتا.وأوضحت هيئة تنظيم الطيران المدني في البلاد أن ذلك جاء في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة.ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية أن عددا من الطائرات المسيرة شوهدت تحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية.فيما أكد البيت الأبيض أن إيران بدأت هجوما جويا على دولة الاحتلال، بينما قال جيش دولة الاحتلال أن دولته تعمل مع الولايات المتحدة بهدف اعتراض المسيرات الإيرانية.