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ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 23968 شهيدًا

قصف غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ100، إلى 23968 شهيدًا.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 23968 شهيدًااضافة اعلان

 وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدد الجرحى تجاوز 60582، بينهم أكثر 6200 جريح بحاجة ماسة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، بسبب خطورة وضعهم الصحي، وعدم توفر العلاج في مستشفيات القطاع التي تعيش حالة انهيار صحي في منظومتها الصحية.
 في السياق ذاته، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
استشهد 127 فلسطينيا، وأصيب المئات في القصف المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ 100 على التوالي.

انتشال عشرة شهداء من تحت ركام المنازل

 وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت عشرة شهداء من تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلف عشرات الشهداء والجرحى.
 في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال منع تدفق المواد الغذائية والأدوية لنحو نصف مليون فلسطيني، محاصر في شمال قطاع غزة، ويعيش هؤلاء وفق منظمات حقوقية فلسطينية في حالة مجاعة وجفاف منذ أكثر من شهرين.

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وبلدة زواتا

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وبلدة زواتا الى الشمال الغربي، فجر اليوم الأحد، وداهمت العديد من منازل المواطنين، واعتقلت شابين، وداهمت العديد من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت شابين من زواتا، ومن الجبل الشمالي.

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