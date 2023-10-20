ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على غزة لـ4150 شهيدًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي إلى 4150 شهيداً.

1400 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض اضافة اعلان



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 1400 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض، بينهم 720 طفلاً، وأن 46 من الأطقم الطبية استشهدوا خلال العدوان.لافتةً النظر إلى أن الاحتلال ارتكب 37 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 352 شهيداً وجرح نحو 700 معظمهم من الأطفال والنساء.





خارجية فلسطين: الاحتلال يتحدى القوانين الدولية



في الوقت نفسه أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إسرائيل تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته.وقالت الوزارة في بيان نقلته اليوم وكالة الأنباء الفلسطينية: "إن الاحتلال يواصل تهديداتها الصريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي أيضًا توظف حجة الدفاع عن النفس لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها".





استمرار العدوان لليوم 14 على التوالي



وجددت إدانتها لحرب الاحتلال المدمرة وجرائم التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المتصاعدة لليوم 14 على التوالي، والتي تهدف إلى تدمير قطاع غزة ومناطق واسعة منه وتهجير سكانه، حيث بات كل شي فيه معرضًا للقصف والتدمير اليومي بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس والمنازل والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والثقافية ووسائل الإعلام وغيرها، وفي مقدمة ذلك جرائم القتل الجماعية الوحشية ضد المدنيين العزل.