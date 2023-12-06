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إيلون ماسك يطرح سؤالا محرجا حول تمويل واشنطن لأوكرانيا

ايلون ماسك
إيلون ماسك
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علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على مقابلة أجراها النائب الأمريكي توماس ماسي مع الصحفي تاكر كارلسون، تناولت طلب الإدارة الحصول على 61 مليار دولار كمساعدة جديدة للنظام الأوكراني.اضافة اعلان

وتساءل الملياردير الأمريكي، عن عشرات المليارات الأخرى قائلا: "هل كان هناك تدقيق على الأقل؟".

الدعم الأمريكي لأوكرانيا


وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.

وصوت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع تمرير المبادرة.

مشروع قانون للمساعدات


وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات للكيان المحتل فقط دون أوكرانيا، إذا صادق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.

وقبل ذلك، غادر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جلسة لبحث المساعدة لأوكرانيا والاحتلال الصهيوني لأنهم لم يتلقوا ردا من الديمقراطيين على مقترحاتهم.

وإذا فشل الكونغرس في الاتفاق على تقديم المساعدة لأوكرانيا الآن، فسيتعين أن يتم بحث ذلك بعد عطلة نهاية العام، التي ستبدأ في 14 و 15 ديسمبر لأعضاء مجلس الشيوخ، فيما سيستأنف مجلس النواب أعماله في 9 يناير، ومجلس الشيوخ في 8 يناير 2024.

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