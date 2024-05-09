فاجعة بدولة عربية.. أب ينهي حياة 11 شخصا من عائلته ويلحق بهم بإنهاء حياته

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في واقعة مفجعة بالعراق، أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء أمس الأربعاء، عن قيام أب بقتل 11 شخصاً من عائلته.



فاجعة بمحافظة البصرة العراقية:



تعليق أمني:



ونقلت صحيفة "السومرية" العراقية عن مدير إعلام قيادة الشرطة العقيد عزيز أن شخصاً قام بإطلاق النار على عائلته في قضاء شط العرب ومن ثم أنهى حياته بعد الجريمة المروعة.وأوضح أن إ طلاق النار تسبب بمقتل 11 شخصاً من عائلته في الحال، وأن هناك معلومات أولية بأن سبب الحادث بسبب ديون في رقبة الأب.فيما صرح الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان له: "في حادث جنائي مؤسف وبالساعة 2130 من أمس الأربعاء، حيث أقدم أب على قتل عائلته بالكاملة المكونة من 12 فرداً بواسطة بندقية وبعدها قام بإنهاء حياته في منطقة دور الموظفين بقضاء شط العرب في محافظة البصرة".وأضاف أن المعلومة الأولية تشير إلى أن هذه الحادث جاء نتيجة أمور مالية، منوها أن قيادة شرطة محافظة البصرة فتحت تحقيقاً موسعاً في الحادث لكشف ملابساته وكافة التفاصيل.