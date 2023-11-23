بعد حرق المصحف .. زلة لسان جديدة تفضح رئيس الوزراء السويدي

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قال رئيس الوزراء السويدي إن دولة الاحتلال الصهيوني لديها الحق في القيام بإبادة جماعية في غزة، ثم تراجع بعد ذلك معتبرا أنها "زلة لسان".





هتاف جماهيري:



الحرية للشعب الفلسطيني:



تجاوز حد الدفاع عن النفس:



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وتعرض رئيس الوزراء السويدي لهتاف جماهيري وضعه في موقف محرج خلال حديثه في مؤتمر جماهيري عن أحداث قطاع غزة التي تتواصل لأكثر من ٤٥ يوما حتى الآن.وفي حديثه قال رئيس الوزراء السويدي، اولف كريسترسون، إن من حق دولة الاحتلال أن تدافع عن نفسها ضد الشعب الفلسطيني..ليشهد اعتراضات أسكتته وقطعت حديثه وكادت تتسبب في طرده.وقاطع الجمهور حديث رئيس الوزراء وهتفوا ضده “الحرية للشعب الفلسطيني” بينما تعالت الصيحات التي تهتف “لا لقتل الاطفال” “لا للإبادة الجماعية”.صمت رئيس الوزراء السويدي ولم يكمل حديثه وسط تعالي صيحات الحضور المؤيدين لأهالي قطاع غزة والمعارضين لما تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي من مجازر ضد المدنيين والأطفال داخل القطاع.بدأ رئيس الوزراء السويدي حديثه بجملة “السويد والاتحاد الأوروبي يدعمون حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن النفس” لتنهال الهتافات ضده وضد حكومته قائلين:“ انت لم تعد تمثلنا، يداك ملطختان بالدماء، لقد مات أكثر من ٦ آلاف طفل في غزة، يجب أن توقفوا قتل الابرياء”.

التعليق على حرق المصحف:

وفي وقت سابق أثار رئيس الوزراء السويدي جدلا واسعا بعد تعليقه على حادثة حرق نسخة من المصحف في بلاده,



وكتب أولف كريسترسون على الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء السويدية "أن حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمر ملائم".



وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، راسموس بالودان، قد أحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، أمام السفارة التركية تحت حراسة أمنية مشددة.