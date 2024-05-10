منها 24 ألف قرص تداول طبي.. الأمن يهاجم تجار المخدرات بـ 4 مناطق ويضبط 12 مهربًا

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 24.285 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبيففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 24.285 قرصًا
خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم
المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدروفي
الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية
لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته
إلى النيابة العامة.
ضبط
8 لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من القات وفي
منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 8 مخالفين
لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات
المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
إحباط تهريب 200 كيلوجرامًا من نبات القات
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
إحباط
تهريب 40 كيلوجرامًا من نبات القات كما
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع
العارضة بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية،
لتهريبهما 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية
الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
القبض
على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين وفي
منطقة القصيم، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة
الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى
النيابة العامة.
ضبط شخصين لترويجهما مادة الشبو المخدر
في الوقت نفسه، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.