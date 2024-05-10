منها 24 ألف قرص تداول طبي.. الأمن يهاجم تجار المخدرات بـ 4 مناطق ويضبط 12 مهربًا

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 24.285 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي



ضبط مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدر



ضبط 8 لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من القات



إحباط تهريب 40 كيلوجرامًا من نبات القات



القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

