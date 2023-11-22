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المركز العربي للاستعداد للكوارث يوثّق انتهاكات الاحتلال بقطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة
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 وثق المركز العربي للاستعداد للكوارث التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، انتهاكات الاحتلال بقطاع غزة، وتدميره كل الخدمات الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة، وقصفه مستشفى العودة في شمال غزة، مما أدى إلى استشهاد 4 أطباء.اضافة اعلان

انتهاكات الاحتلال



 ونقل بيان للمركز عن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إعلانه أن مستشفيات ( الشفاء، الإندونيسي، والأهلي) في القطاع، طلبت المساعدة في إجلاء المرضى، بسبب حصار الاحتلال لها ومنعها من تقديم خدماتها، وعلى إثر ذلك تم نقل 120 جريحاً من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفيي ناصر الطبي وغزة الأوروبي جنوبي القطاع.
 وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي شدد على أن نقص الوقود يؤثر بشكل كبير على الاتصالات وتسيير عمليات الإغاثة، مبيناً أنه جرى إجلاء فريق العمل في مركز إسعاف غزة بالكامل، بعد محاصرته في مستشفى الميداني ومنعه من العمل والاستجابة للحالات الإنسانية، وبذلك تتوقف خدمات الجمعية في مدينة غزة.
 ‏وأشار إلى استمرار أزمة الوقود في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة خانيونس، حيث يرشد الاستهلاك حالياً للحد الأدنى، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للنازحين أو للمرضى، كذلك على خدمات الإسعاف والطوارئ.

حصر أعداد الشهداء 



 وحصر المركز العربي للاستعداد للكوارث عدد الشهداء البالغ 14,128 شهيداً من بينهم 5840 طفلاً و3550 امرأة، كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 33000 مصاب، فيما بلغ عدد الجرحى من الكوادر الطبية أكثر من 210 جرحى، وبلغ عدد الشهداء من الكوادر الصحية 205 شهداء، ووصلت حالات الاعتداء على القطاع الصحي إلى أكثر من 320 اعتداءً.
 وجاء في البيان أن عدد المباني التي تعرضت لهدم كلي بلغت أكثر من 43000 مبنى، وعدد المباني التي تعرضت لأضرار جزئية أو بليغة 225000 مبنى، وبلغ عدد المدارس المتضررة 266 مدرسة، والمدارس التي خرجت عن الخدمة 66 مدرسة، فيما بلغ عدد المساجد التي تعرضت للهدم الكلي 83 مسجداً، وعدد المقار الحكومية التي تضررت بشكل كبير 98 مقراً.
 وأكد البيان أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تلقت 70 شاحنة مساعدات تحتوي على غذاء، ومياه، ومعدات طبية، وأدوية، ومعدات إغاثة من الهلال الأحمر المصري، فيما وصل عدد الشاحنات المستلمة من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بدء الأزمة 21 / 10 / 2023 وحتى 18 / 11 / 2023 إلى 1174، تحتوي على: 43% مساعدات غذائية، و13% مساعدات إغاثية، و17% مياه صالحة للشرب، و21% أدوية ومستلزمات طبية، و6% مساعدات متنوعة.
 // انتهى //

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