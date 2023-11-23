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صحيفة تواصل الالكترونية

ملاحقة جديدة.. الكونجرس يطالب بالتحقيق مع إيلون ماسك

ايلون ماسك
إيلون ماسك
أ أ
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يبدو أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يواجه ملاحقة جديدة من قبل السلطات الأمريكية.
وتفصيلا، طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي فتح تحقيق مع إيلون ماسك بذريعة "احتيال" مزعوم وتضليله المستثمرين في شركة Neuralink في أعقاب نتائج تجارب زرع رقاقات دماغية على أدمغة القرود.اضافة اعلان

ملاحقة جديدة لإيلون ماسك


في سياق متصل، وجّه أعضاء الكونغرس طلبهم إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" من أجل التحقيق مع رجل الأعمال والملياردير ماسك بحسبما ذكرته مجلة Wired أمس  الأربعاء.

ويشتبه هؤلاء في قيام ماسك "بتضليل" مستثمري شركة Neuralink بشأن مصير القرود التي تم استخدامها في اختبار الرقاقات الدماغية.

وتزعم رسالة الكونغرس أن ماسك أدلى بـ"تصريحات مضللة" عبر منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) في سبتمبر الماضي فيما يتعلق بـ 12 من الكائنات الرئيسيات التي تم اختبارها بين عامي 2018 و2020.

تفاصيل الموت الرهيب


ووفقا لرسالة الكونغرس فقد أغفل رجل الأعمال تفاصيل الموت الرهيب الذي لاقته تلك الحيوانات التي تم تركيب زرعات دماغية لها بعد أعمال جراحية". بحسب رسالة المشرعين الأمريكيين.

وطالبوا رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، ببدء تحقيق في الانتهاكات المحتملة من جانب ماسك، "لا سيما بسبب السكوت عن العديد من الجوانب المحيطة بتلك التجارب التي يتم إجراؤها من أجل حماية مصالحه في مواجهة المستثمرين".

تجدر الإشارة إلى أن ماسك أسس شركة Neuralink في يوليو 2016، وهي تقوم بتطوير شرائح قد يمكن زراعتها في الدماغ البشري، في نهاية المطاف.

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